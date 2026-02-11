Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

04:00, 11 февраля 2026Из жизни

Пропавшая 40 лет назад женщина оказалась жертвой маньяка по прозвищу «вампир-насильник»

В США идентифицировали найденные в 1985 останки, женщина была жертвой маньяка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Florida Department of Corrections / Wikimedia

В США при помощи анализа ДНК идентифицировали найденные 1985 году останки женщины. Об этом сообщает CBC.

41 лет назад в лесистой части штата Флорида нашли останки двух женщин. Одной из них была Кимберли Уокер, ее сразу опознали по зубам. Исчезновение Уокер еще до обнаружения скелета связывали с маньяком Джоном Кратчли. Кратчли, пивший кровь своих жертв и получивший за это прозвище «Вампир-насильник», проживал неподалеку от места происшествия.

Второй женщиной, как показал недавний анализ ДНК, была Джинетт Маркотт. В последний раз ее видели в городе Саскачеван, Канада, в начале 1980-х. Тогда она якобы собиралась в Ванкувер. Как именно она оказалась во Флориде, остается загадкой. Причину ее смерти установить не удалось из-за плохой сохранности скелета. «К сожалению, мы не можем дать родственникам ответы на главные вопросы: почему это произошло и был ли наказан преступник. Но мы можем дать им некоторый итог, чтобы они больше не гадали, где находится их близкий человек», — заявил представитель шерифа округа Бревар Тед Гудиер.

Кратчли арестовали в 1990-х по обвинениям в похищении и изнасиловании. Его не стало в тюрьме в 2002 году, он так и не был осужден за расправу над женщинами. Тод Гудиер подтвердил, что в вещах Кратчли когда-то нашли водительские права Уокер и документы еще пяти пропавших женщин.

Ранее сообщалось, что в США мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней. После ареста выяснилось, что ранее ему уже предъявляли обвинения в похищении и удушении, однако затем отпустили на свободу.

