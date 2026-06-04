Назван способ борьбы с поддельными БАДами

Глава Pharmedu Ходанович: Отследить оборот БАДов на маркетплейсас будет непросто

Маркировка биологически активных добавок уже давно введена, и ее задача — убрать с рынка фальсификат. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала генеральный директор компании Pharmedu Татьяна Ходанович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Применительно к лекарственным препаратам система «Честный знак» позволила проанализировать и оценить рынок, а также перераспределить лекарства туда, где они нужны. Ситуация с БАДами складывается сложнее. «По идее, внедрение должно было состояться уже в этом году, но на маркетплейсах отследить оборот будет очень непросто», — прокомментировала она. Ходанович пояснила, что сейчас не существует ни единого реестра, ни отлаженной системы. «Более того, недавно пролоббировали закон, разрешающий врачам рекомендовать БАДы, — и здесь тоже есть пробелы, которые нужно заполнить», — добавила она.

Эксперт считает, что на рынке будут появляться приложения для отслеживания качественных добавок, сами маркетплейсы заинтересованы в этом. «Но без переходного периода и поддержки малого бизнеса есть риск, что легальные производители понесут издержки, а подпольные цеха уйдут в ещё более глубокую тень», — предупредила она. Ходанович настаивает, что необходима не только маркировка, но и прозрачные правила контроля на электронных площадках.

Ранее президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев говорил, что в российских регионах необходимо создать системы отслеживания остатков жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), чтобы решить проблему доступности таких лекарств.