Россиян призвали не вызывать стресс у рассады частыми поливами и удобрениями

От того, насколько правильно растения подготовлены к пересадке, зависят их дальнейший рост и урожай. Не причинять стресс рассаде частыми поливами в разговоре с «Газетой.Ru» призвала Ирина Елисеева, категорийный менеджер сезонных товаров в Мегамаркете.

Одна из частых ошибок садоводов — пытаться «догнать» отстающую рассаду чрезмерными поливами и подкормками. Это только усиливает стресс у растения и повышает риск грибковых болезней, отметила специалист. Гораздо эффективнее сначала отрегулировать свет, полив и температуру.

«Рассада — это всегда работа на результат, и быстрых решений здесь не бывает. Растения очень чувствительны к мелочам. Весь успех будущего урожая закладывается именно на этом этапе», — заявила она.

Специалист также озвучила алгоритм подготовки рассады. Основные признаки готовности у томатов — 5-8 настоящих листьев, у перцев — 6-10 листьев. Растение должно выглядеть здоровым. Далее, за 7-10 дней до закаливания, необходимо внести калийные удобрения. За 3-4 дня до выноса на воздух полив следует сократить — земляной ком должен слегка просохнуть. Закаливание начинается за 10-14 дней до высадки. Сначала начинают открывать форточки днем и ночью. Затем нужно постепенно сокращать время работы фитоламп, вынося рассаду на балкон или улицу в тень на 2-4 часа в день. Затем рассаду выставляют на солнечный свет, избегая полуденных лучей, увеличивая время на 2 часа ежедневно. За 1-2 дня до высадки, при отсутствии заморозков, рассаду оставляют на открытом воздухе круглосуточно.

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