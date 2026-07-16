Полуфиналы Чемпионата мира по футболу в 2026 году прошли 14 и 15 июля. По итогам встреч в финал прошли команды Испании и Аргентины. В воскресенье они встретятся в финале, чтобы побороться за титут чемпиона мира и 50 миллионов долларов. «Лента.ру» рассказывает, где и когда смотреть финальный матч и как команды к нему шли.
Когда пройдет финал ЧМ по футболу 2026
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля 2026 года.
Время начала: 22:00 по московскому времени (МСК).
Для зрителей в других часовых поясах России:
- Калининград (МСК-1): 21:00
- Санкт-Петербург (МСК): 22:00
- Екатеринбург (МСК+2): 00:00 (20 июля)
- Новосибирск (МСК+4): 02:00 (20 июля)
- Владивосток (МСК+7): 05:00 (20 июля)
Где пройдет финал
Арена: «Метлайф Стэдиум» (на время турнира официальное название — New York New Jersey Stadium). Вместимость стадиона составляет 82 500 зрителей.
Во сколько и где смотреть финал
Где смотреть:
- телеканал «Матч ТВ» — прямая трансляция;
- онлайн: стриминговые платформы (Okko, «Кинопоиск»), официальный сайт «Матч ТВ».
Церемония закрытия начнется за 90 минут до стартового свистка (в 20:30 по Москве). Хедлайнером выступит рэпер Post Malone.
В перерыве впервые в истории чемпионата пройдет halftime-шоу, как во время Супербоула. Оно будет длиться 11 минут, из-за чего перерыв может быть увеличен с 15 до 30 минут. Хедлайнеры: Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и BTS.
Какие команды играют в финале
В финале ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины.
Матч за третье место пройдет 18 июля (в ночь на 19 июля в России) в 00:00 по Москве. В нем сыграют сборные Англии и Франции.
Путь команд к финалу
Испания
Испанцы не потерпели ни одного поражения в плей-офф и доминировали на протяжении всего турнира.
- 1/16 финала: Австрия — Испания 0:3
- 1/8 финала: Португалия — Испания 0:1
- 1/4 финала: Испания — Бельгия 2:1
- 1/2 финала: Франция — Испания 0:2
Капитан команды — Родриго Эрнандес.
Аргентина
Действующие чемпионы шли к финалу через волевые победы.
- 1/16 финала: Аргентина — Кабо-Верде 3:2
- 1/8 финала: Аргентина — Египет 3:2
- 1/4 финала: Аргентина — Швейцария 3:1
- 1/2 финала: Аргентина — Англия 2:1
Лидер команды — 39-летний Лионель Месси. Это его последний чемпионат мира.
Вопрос-ответ
Когда пройдет финал чемпионата мира-2026?
19 июля 2026 года. Начало в 22:00 по московскому времени.
Где пройдет финал ЧМ-2026?
На стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США).
Кто вышел в финал ЧМ-2026?
Сборные Аргентины и Испании.
Будет ли шоу в перерыве финала?
Да, впервые в истории. Выступят Шакира, Джастин Бибер, Мадонна и BTS.