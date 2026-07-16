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19:33, 16 июля 2026Спорт

Финал Чемпионата мира по футболу 2026: Испания — Аргентина, дата, время и где смотреть

Вера Павлова

Фото: Erick W. Rasco / Sports Illustrated via Getty Images

Полуфиналы Чемпионата мира по футболу в 2026 году прошли 14 и 15 июля. По итогам встреч в финал прошли команды Испании и Аргентины. В воскресенье они встретятся в финале, чтобы побороться за титут чемпиона мира и 50 миллионов долларов. «Лента.ру» рассказывает, где и когда смотреть финальный матч и как команды к нему шли.

Когда пройдет финал ЧМ по футболу 2026

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля 2026 года.

Время начала: 22:00 по московскому времени (МСК).

Для зрителей в других часовых поясах России:

Где пройдет финал

Арена: «Метлайф Стэдиум» (на время турнира официальное название — New York New Jersey Stadium). Вместимость стадиона составляет 82 500 зрителей.

Во сколько и где смотреть финал

Где смотреть:

  • телеканал «Матч ТВ» — прямая трансляция;
  • онлайн: стриминговые платформы (Okko, «Кинопоиск»), официальный сайт «Матч ТВ».

Церемония закрытия начнется за 90 минут до стартового свистка (в 20:30 по Москве). Хедлайнером выступит рэпер Post Malone.

В перерыве впервые в истории чемпионата пройдет halftime-шоу, как во время Супербоула. Оно будет длиться 11 минут, из-за чего перерыв может быть увеличен с 15 до 30 минут. Хедлайнеры: Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и BTS.

Какие команды играют в финале

В финале ЧМ-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины.

Матч за третье место пройдет 18 июля (в ночь на 19 июля в России) в 00:00 по Москве. В нем сыграют сборные Англии и Франции.

Путь команд к финалу

Испания

Испанцы не потерпели ни одного поражения в плей-офф и доминировали на протяжении всего турнира.

Капитан команды — Родриго Эрнандес.

Аргентина

Действующие чемпионы шли к финалу через волевые победы.

  • 1/16 финала: Аргентина — Кабо-Верде 3:2
  • 1/8 финала: Аргентина — Египет 3:2
  • 1/4 финала: Аргентина — Швейцария 3:1
  • 1/2 финала: Аргентина — Англия 2:1

Лидер команды — 39-летний Лионель Месси. Это его последний чемпионат мира.

Вопрос-ответ

Когда пройдет финал чемпионата мира-2026?

19 июля 2026 года. Начало в 22:00 по московскому времени.

Где пройдет финал ЧМ-2026?

На стадионе «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США).

Кто вышел в финал ЧМ-2026?

Сборные Аргентины и Испании.

Будет ли шоу в перерыве финала?

Да, впервые в истории. Выступят Шакира, Джастин Бибер, Мадонна и BTS.

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