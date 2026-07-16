Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:24, 16 июля 2026Авто

«КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом в российском регионе

В Дагестане «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Аркадий Томский / Коммерсантъ

В Дагестане «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе, в селе Бабаюрт произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда Москва-Махачкала с грузовым автомобилем "КамАЗ"», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадал водитель грузовика. Информации о его состоянии на данный момент нет.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель большегруза «КамАЗ» нарочно протаранил BMW, потому что обиделся на звуковой сигнал от водителя иномарки в свою сторону. В результате автомобиль BMW получил серьезные повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Сербии раскрыли истинную цель встречи Вучича с Зеленским
    Финал Чемпионата мира по футболу 2026: Испания — Аргентина, дата, время и где смотреть
    Раскрыты возможные сроки введения виз для россиян Черногорией
    Россиянам раскрыли способ защитить дачу от потопа
    Раскрыта реакция ЕС на отставку министра обороны Украины
    Названа самая распространенная ошибка на пляже
    Ивлеева порассуждала о божьем наказании и смирении после скандала с «голой вечеринкой»
    «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом в российском регионе
    Федеральную трассу пообещали расширить до шести полос
    Россия обеспокоилась дрейфом одной страны в сторону НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok