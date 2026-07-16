«КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом в российском регионе

В Дагестане «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом

В Дагестане «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, есть пострадавший. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе, в селе Бабаюрт произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда Москва-Махачкала с грузовым автомобилем "КамАЗ"», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадал водитель грузовика. Информации о его состоянии на данный момент нет.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель большегруза «КамАЗ» нарочно протаранил BMW, потому что обиделся на звуковой сигнал от водителя иномарки в свою сторону. В результате автомобиль BMW получил серьезные повреждения.