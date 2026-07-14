«КамАЗ» протаранил BMW в Петербурге из-за обиды

«КамАЗ» протаранил BMW в Петербурге, потому что обиделся на звуковой сигнал в свою сторону

В Санкт-Петербурге водитель большегруза «КамАЗ» нарочно протаранил BMW, потому что обиделся на звуковой сигнал от водителя иномарки в свою сторону. Об этом сообщает «78.ru».

Юрист, представляющая интересы владельцев иномарки, рассказала, что BMW двигался по своей полосе, когда водитель «КамАЗа» начал перестраиваться и, не уступив дорогу, задел автомобиль.

«Они ехали в своей полосе. Водитель "КамАЗа" начал перестраиваться, должен был их пропустить, но не пропускал, немного ударил в бок. Водитель BMW посигналил, после чего решил не конфликтовать и продолжил движение», — сообщила юрист.

После этого водитель «КамАЗа» начал догонять иномарку и специально таранить ее в заднюю часть автомобиля. «Он специально не тормозил — подъезжал и таранил. Так произошло три раза», — констатировала юрист.

В результате автомобиль BMW получил серьезные повреждения. Сумма ущерба составила один миллион рублей. При этом в ГИБДД потерпевшим сообщили, что водителю «КамАЗа», предположительно, грозит всего лишь административный штраф за несоблюдение дистанции — в районе двух тысяч рублей. Также выяснилось, что данный «КамАЗ» принадлежит «Водоканалу».

«Нам сказали, что кроме штрафа никаких других мер не будет. Но речь уже даже не об ущербе, а о том, что человек намеренно таранит другой автомобиль, и за это, получается, предусмотрен лишь штраф», — пожаловалась юрист.

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