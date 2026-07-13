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15:49, 13 июля 2026Авто

На юге Москвы металлические трубы с грузовой машины завалили такси

На Варшавском шоссе в Москве такси едва не расплющило металлическими трубами с грузовика
Марина Аверкина
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Telegram-канал Readovka

На Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого повреждения получили несколько машин. С платформы ехавшего по маршруту грузового автомобиля прямо на легковое такси выпали тяжелые металлические трубы, пишет Telegram-канал Readovka.

По словам очевидцев, мужчина за рулем такси выжил. Также от падения труб пострадали еще пять машин.

Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов заранее продумывать альтернативные маршруты: из-за ДТП проезд по Варшавскому шоссе по направлению в центр в настоящий момент ограничен. Из пяти полос для движения открыты только две, затор превышает полтора километра.

Ранее стало известно, что с популярного российского рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) требуют почти сто тысяч рублей за причиненный инфраструктуре Москвы ущерб. Столичные власти оценили сбитый бордюр и светофор в результате ДТП на Зубовском бульваре в общей сложности в 91,2 тысячи.

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