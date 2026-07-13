На юге Москвы металлические трубы с грузовой машины завалили такси

На Варшавском шоссе в Москве такси едва не расплющило металлическими трубами с грузовика

На Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого повреждения получили несколько машин. С платформы ехавшего по маршруту грузового автомобиля прямо на легковое такси выпали тяжелые металлические трубы, пишет Telegram-канал Readovka.

По словам очевидцев, мужчина за рулем такси выжил. Также от падения труб пострадали еще пять машин.

Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов заранее продумывать альтернативные маршруты: из-за ДТП проезд по Варшавскому шоссе по направлению в центр в настоящий момент ограничен. Из пяти полос для движения открыты только две, затор превышает полтора километра.

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