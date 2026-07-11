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11:26, 11 июля 2026Культура

Популярного рэпера обвинили в ущербе инфраструктуре Москвы почти на 100 тысяч

Mash: С рэпера Navai требуют 91 тысячу рублей за ущерб инфраструктуре Москвы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

С популярного российского рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) требуют почти 100 тысяч рублей за причиненный инфраструктуре Москвы ущерб. По данным Mash, столичные власти оценили сбитые бордюр и светофор в результате ДТП на Зубовском бульваре в общей сложности в 91,2 тысячи.

Иск о взыскании данной суммы поступил в столичный суд в начале июля. Уточняется, что речь идет об аварии, произошедшей 5 мая рядом с Парком Горького. Тогда спорткар исполнителя ехал с существенным превышением скорости, потерял управление, развернулся и задом вылетел на бордюр.

Ранее сообщалось, что одной из возможных причин аварии могла стать разница давления в шинах Ferrari звезды.

На авто артиста не было номеров. Ему грозило лишение прав, однако этого не произошло.

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