6 мая 2026

Названа причина аварии с разбитой Ferrari популярного рэпера

Авария с Ferrari рэпера Navai могла произойти из-за разницы давления в шинах
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Одной из возможных причин аварии, в которой разбилась Ferrari рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), могла стать разница давления в шинах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя дилерского центра Ferrari в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

По словам эксперта, если давление в правом колесе спорткара было ниже, чем в левом, то при резком разгоне и передаче огромной мощности на колеса авто могло резко увести в сторону. В такой ситуации водитель ощущает мощный рывок рулем, заднюю часть машины начинает сносить, а затем транспортное средство уходит в занос.

Отмечается, что спорткар за 55 миллионов рублей принадлежал исполнителю, но не был зарегистрирован в ГИБДД и не имел госномеров. После аварии машина не подлежит восстановлению. Кроме того, уцелевшие детали будет тяжело продать — они не имеют спроса на российском рынке.

ДТП с автомобилем рэпера произошло на Зубовском бульваре в центре столицы. Navai вылетел с дороги и врезался в светофор.

