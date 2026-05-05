Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:09, 5 мая 2026Культура

Популярный рэпер попал в ДТП в центре Москвы

Shot: Рэпер Navai врезался в светофор в центре Москвы на Ferrari
Ольга Коровина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, музыкант вылетел с дороги и врезался в светофор на автомобиле Ferrari, номерные знаки на котором отсутствовали. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.

Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва», Navai переоделся и «попытался спрятаться от посторонних», а затем покинул место ДТП в сопровождении друзей.

Ранее Бакиров рассказал, что получил в подарок виртуальное оружие за миллион рублей. Речь идет о скине — косметическом предмете, меняющем вид оружия, — в компьютерной игре Counter-Strike 2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Рэпер Navai на своем Ferrari попал в ДТП в центре Москвы

    Ирина Салтыкова показала фигуру в бикини в честь 60-летия и вызвала споры в сети

    Трамп поделился впечатлениями от личного общения с властями Ирана

    Call of Duty впервые не выйдет на популярных консолях

    Россиянин открыл стрельбу после угроз наркозакладчика ручной гранатой

    SHAMAN заявил о желании записать трек с культовой артисткой

    Москвичам рассказали о погоде в праздники

    Уехавший из России комик подвел итоги эмиграции и рассказал о тяжелейших испытаниях

    Мужчина украл часы у туриста в Европе и попался из-за следов ДНК на оброненных наушниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok