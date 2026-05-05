Популярный рэпер попал в ДТП в центре Москвы

Российский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, музыкант вылетел с дороги и врезался в светофор на автомобиле Ferrari, номерные знаки на котором отсутствовали. Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал.
Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва», Navai переоделся и «попытался спрятаться от посторонних», а затем покинул место ДТП в сопровождении друзей.
Ранее Бакиров рассказал, что получил в подарок виртуальное оружие за миллион рублей. Речь идет о скине — косметическом предмете, меняющем вид оружия, — в компьютерной игре Counter-Strike 2.