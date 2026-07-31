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Силовые структуры
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14:46, 31 июля 2026 (обновлено: 14:53, 31 июля 2026)Силовые структуры

Топ-менеджеры «ЭФКО» продавали Минобороны китайские дроны с огромной наценкой

Топ-менеджеры «ЭФКО» продавали Минобороны китайские дроны с наценкой 566,6%
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Задержанные топ-менеджеры группы компаний «ЭФКО» продавали Минобороны России китайские дроны с наценкой 566,6 процента. Такими подробностями дела поделился Mash.

В рамках госконтракта компания поставила тысячу дронов Vampire стоимостью восемь миллионов рублей за единицу. При этом в документах они проходили как продукция отечественного производства, хотя в реальности таковыми не являлись.

Собеседник Mash рассказал, что ключевые комплектующие — пульты управления, которые в России практически не производятся, — закупались в Китае по цене от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Сам дрон стоил около 1,2 миллиона рублей. «ЭФКО» добавляла российский обвес и реализовывала готовое изделие с наценкой 566,6 процента, доводя маржу до примерно 85 процентов. Схема действовала несколько лет.

30 июля подтвердилась информация о задержании миллиардера, основателя группы компаний «ЭФКО» Валерия Кустова. По этому делу также задержаны и арестованы гендиректор «ЭФКО» Евгений Ляшенко, топ-менеджеры компании Владислав Романцев и Екатерина Кустова, а также замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя.

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