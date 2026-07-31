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15:55, 31 июля 2026 (обновлено: 16:02, 31 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский заявил о покушении на командира корпуса Нацгвардии «Хартия»

Зеленский заявил о покушении на командира корпуса Нацгвардии «Хартия» Оболенского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

На командира корпуса Нацгвардии «Хартия» Игоря Оболенского была совершена попытка покушения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Говорил с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Была сегодня попытка покушения на Игоря», — сообщил украинский лидер.

Уточняется, что нападавший и его сообщник были задержаны. В настоящее время ведутся необходимые процессуальные действия.

Ранее Оболенского называли одним из кандидатов на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). 22 июля стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На его пост был назначен Михаил Драпатый.

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