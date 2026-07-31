Зеленский заявил о покушении на командира корпуса Нацгвардии «Хартия»

Зеленский заявил о покушении на командира корпуса Нацгвардии «Хартия» Оболенского

На командира корпуса Нацгвардии «Хартия» Игоря Оболенского была совершена попытка покушения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Говорил с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Была сегодня попытка покушения на Игоря», — сообщил украинский лидер.

Уточняется, что нападавший и его сообщник были задержаны. В настоящее время ведутся необходимые процессуальные действия.

Ранее Оболенского называли одним из кандидатов на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). 22 июля стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На его пост был назначен Михаил Драпатый.