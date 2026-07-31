Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 31 июля 2026 (обновлено: 16:57, 31 июля 2026)Силовые структуры

Прокурор назвал наказание для обвиненного в отмывании денег Гасанова

Прокурор запросил 6 лет колонии для находящегося в розыске блогера Гасанова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Прокурор запросил срок для блогера Гусейна Гасанова, который обвиняется в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Пресненского районного суда Москвы.

Блогеру просят назначить шесть лет колонии и штраф в размере 155 миллионов рублей. Свою вину по делу Гасанов не признает.

Следствие полагает, что в период с 2019 по 2021 год блогер уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. При этом почти половину из них он якобы легализовал через куплю-продажу апартаментов в «Москва-Сити». На данный момент Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск. По некоторым данным, он проживает в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что блогер угрожал риелтору Вадиму Де после того, как тот попытался расторгнуть сделку с недвижимостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это вторжение». Испанию накрыл масштабный миграционный кризис. Как он ударит по Европе и при чем здесь США и Израиль?
    Рекордсмен КХЛ умер в 39 лет
    Российскому региону предсказали погодные контрасты
    Синоптик оценил вероятность резкого похолодания в Москве
    В России объяснили отказ Трампа в передаче Зеленскому 300 ракет Patriot к зиме
    Средний сын Бекхэма снялся в рекламе популярного бренда
    В Госдуме рассказали о повышении пенсии для некоторых граждан
    Военный эксперт оценил работу нового главкома ВСУ
    Названа неожиданная причина «миграционного вторжения» в Испанию
    Россиянин трижды возвращался на СВО после ранений
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok