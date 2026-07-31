Прокурор назвал наказание для обвиненного в отмывании денег Гасанова

Прокурор запросил 6 лет колонии для находящегося в розыске блогера Гасанова

Прокурор запросил срок для блогера Гусейна Гасанова, который обвиняется в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала Пресненского районного суда Москвы.

Блогеру просят назначить шесть лет колонии и штраф в размере 155 миллионов рублей. Свою вину по делу Гасанов не признает.

Следствие полагает, что в период с 2019 по 2021 год блогер уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. При этом почти половину из них он якобы легализовал через куплю-продажу апартаментов в «Москва-Сити». На данный момент Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск. По некоторым данным, он проживает в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что блогер угрожал риелтору Вадиму Де после того, как тот попытался расторгнуть сделку с недвижимостью.

