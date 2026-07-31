11-летняя дочь Оксаны Самойловой прогулялась в туфлях на шпильках

11-летняя дочь Оксаны Самойловой Лея прогулялась в туфлях на шпильках перед камерой

Дочь российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Лея Самойлова прогулялась перед камерой во взрослой обуви. Видео появилось на странице предпринимательницы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

11-летняя девочка упросила мать позволить ей выйти из дома в черных туфлях на шпильках и платформе. Она прошлась по улице в сером топе, юбке с оборками и указанной обуви. При этом наследница знаменитостей продемонстрировала шаткую походку и впоследствии упала на дорогу.

Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Научится, нечего страшного», «Главное, размер подошел!», «В этом возрасте очень хочется модничать, нормально», «Каждая уважающая себя девочка в этом возрасте», «Девочка старается и не сдается. Лея, мы в тебя верим!» — подбодрили дочь блогерши юзеры.

Ранее в июле в сети обсудили внешность сменившей имидж дочери Оксаны Самойловой и Джигана Ариелы Самойловой на фото в честь 15-летия.