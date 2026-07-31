Популярные мифы о сборке компьютера опровергли

В XDA опровергли четыре популярных мифа, связанных с видеокартами и охлаждением ПК

Журналист портала XDA Тай Шербак перечислил мифы, связанные со сборкой персонального компьютера (ПК). Материал опубликован на сайте медиа.

По словам специалиста, он знает четыре самых популярных мифа, связанных со сборкой ПК, которые «передавались из поколения в поколение через сообщения на форумах и устные рассказы». Шербак предложил развеять их. В первую очередь он назвал мифом утверждение о том, что чем больше вентиляторов будет установлено в компьютере, тем будет лучше. По его словам, эффективность охлаждения в первую очередь связана не с количеством кулеров, а с их правильным расположением.

Также он опроверг заявления о том, что майнинг криптовалюты разрушает видеокарту. Автор заметил, что видеокарта изнашивается под воздействием тепла, и если она работала в условиях высокой температуры в течение длительного времени, то майнинг здесь не при чем. Кроме того, он опроверг предположение, согласно которому увеличение энергопотребления на процессор всегда позволит поднять производительность.

В заключение журналист опроверг утверждение, согласно которому обновление BIOS связано с высоким риском. «Обновление любой прошивки может привести к поломке устройства», — объяснил автор, заметив, что компьютер имеет множество систем, защищающих его от выхода из строя.

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