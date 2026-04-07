Риелтор рассказал об угрозах блогера Гусейна Гасанова

Гусейн Гасанов угрожал риелтору после сделки с недвижимостью за печенье

Блогер Гусейн Гасанов угрожал риелтору Вадиму Де после того, как тот попытался расторгнуть сделку с недвижимостью, проданной за печенье. Об этом стало известно «Известиям».

В 2025 году Гасанов попросил риелтора переоформить на себя апартаменты стоимостью 68 миллионов рублей, обменяв их на печенье. Де попытался отказаться, однако блогер предъявил ему документы о погашении задолженности перед налоговой службой, после чего сделка состоялась.

«Позже, когда в СМИ появились новости о заочном аресте Гасанова, я просил расторгнуть сделку, но Гусейн угрожал мне со словами: "Мы можем поменяться местами"», — рассказал риелтор.

На апартаменты наложили арест в связи с расследованием по делу об отмывании средств. Де согласился сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что Гасанову грозит семь лет лишения свободы. Предполагается, что в 2019-2021 годах он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей, 68 миллионов из которых легализовал с помощью различных схем. Блогер заочно арестован и объявлен в розыск.