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09:42, 8 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина поломки Windows

Критические ошибки Windows на компьютерах HD и Dell произошли по вине производителей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Компьютеры с Windows 11 начали выходить из строя из-за встроенного программного обеспечения (ПО) производителей. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам журналистов профильного медиа, в мае пользователи компьютеров как минимум двух брендов начали жаловаться на проблемы в работе девайсов — критические сбои и «синий экран смерти» (BSoD). Специалисты выяснили, что проблема с устройствами HP и Dell связана с программами, которые производители устанавливают на устройства с завода.

Неполадки с ПО авторы портала назвали новой неожиданной причиной поломки компьютера. В случае HP проблему вызвало неудачное обновление BIOS, инициированное производителем. «Ошибочный апдейт привел к сбою в процессе миграции, что вызвало критическую ошибку», — пояснили авторы.

В случае с Dell проблема была связана с программой Dell SupportAssist, установленной на каждый компьютер бренда. Устройства некоторых пользователей выдавали «синий экран смерти» каждые 30 минут. Оказалось, что в обновлении Dell SupportAssist появилась ошибка, которая определялась как критическая. Из-за этого работать с девайсом было невозможно.

По словам журналистов Windows Latest, пользователи Windows часто жалуются на операционную систему (ОС) Microsoft, потому что она имеет плохую репутацию. Но иногда в неполадках могут быть виноваты производители компьютеров.

Ранее в XDA рассказали, что первозданный вид меню «Пуск» можно вернуть, если отключить новые функции в Windows 11. Для этого специалисты рекомендовали выключить настройки персонализации.

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