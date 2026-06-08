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02:00, 8 июня 2026Наука и техника

Назван способ вернуть меню «Пуск» в Windows

XDA: Чтобы вернуть обычную версию меню «Пуск», нужно отключить рекомендации в Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tomeqs / Shutterstock / Fotodom

Первозданный вид меню «Пуск» можно вернуть, если отключить новые функции в Windows 11. Об этом сообщает издание XDA.

По словам автора медиа Хэмлина Розарио, он, как и многие пользователи Windows, привык к классическому меню «Пуск». Журналист назвал способ вернуть первозданный дизайн важнейшего элемента Windows, но для этого ему пришлось изменить некоторые настройки операционной системы (ОС).

Розарио отметил, что при открытии «Пуск» создается впечатление, что «Windows слишком сильно старается предсказать, что я захочу сделать дальше». Поэтому меню захламляется рекомендациями приложений, сервисов и документов.

Для отключения рекомендаций специалист посоветовал открыть раздел «Персонализация» в настройках ОС, а затем перейти в подраздел «Пуск». Там автор рекомендовал выключить почти все пункты и установить параметр «Дополнительные закрепленные приложения». По его словам, после изменения настроек он получил почти такое же меню «Пуск», которое было в Windows 10. «Теперь "Пуск" больше не кажется борьбой между тем, что я хочу, и тем, что, по мнению Windows, мне нужно», — заключил журналист.

В начале лета журналисты издания How-To Geek перечислили полезные скрытые функции Windows 11. К ним отнесли «Историю буфера обмена», опцию создания субтитров и технологию, которая автоматически блокирует компьютер.

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