В Windows нашли скрытые функции

14:54, 1 июня 2026

В Windows нашли функцию расширенного буфера обмена и голосовой ввод для текста
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Журналисты издания How-To Geek перечислили полезные скрытые функции Windows 11. Материал опубликован на сайте медиа.

Список новых функций операционной системы (ОС) раскрыл журналист Ник Льюис. По словам автора, они могут улучшить использование компьютера под управлением ОС. В первую очередь он рассказал, что в системе есть «История буфера обмена», которая позволяет хранить сразу несколько фрагментов текста, изображения и ссылки. Расширенный буфер вызывается по нажатию кнопок Win+V.

Также автор сообщил, что по нажатию комбинации клавиш Win и H вызывается функция голосового ввода, которая работает в любой программе, имеющей текстовое поле. Журналист заметил, что эта опция бесплатная и она работает довольно точно. Кроме того, Льюис нашел в ОС функцию компоновки окон на одном экране — она вызывается командой Win+Z.

В Windows 11 специалист также обнаружил функцию созданию субтитров, которая работает в любом видео. Для ее вызова нужно нажать комбинацию клавиш Win+Ctrl+L. В заключение журналист раскрыл нововведение Dynamic Lock. Эта опция работает в связке со смартфоном и блокирует экран компьютера, когда пользователь отдаляется от него на расстоянии больше шести метров.

В конце мая стало известно, что Microsoft отказалась от своих слов, что для работы Windows 11 не нужен антивирус. Предполагается, что она сделала так по просьбе партнеров.

