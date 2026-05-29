Microsoft усомнилась в полной безопасности Windows

Microsoft отказалась от утверждения, что для работы Windows 11 не нужен антивирус

Компания Microsoft отказалась от своих слов, что для работы Windows 11 не нужен антивирус. На это обратило внимание издание Neowin.

В конце апреля на сайте корпорации появилась заметка, в которой утвеждалось, что операционная система (ОС) Windows 11 может безопасно работать без стороннего антивируса. Представители фирмы уточнили, что базовую защиту ОС и персонального компьютера (ПК) обеспечит Windows Defender («Защитник Windows»). Спустя месяц эту заметку отредактировали, а утверждение о том, что Windows прекрасно работает без антивируса, убрали.

«Обычно антивирусной защиты Windows достаточно, если Windows 11 работает с включенными по умолчанию средствами защиты, регулярно устанавливаются обновления и загрузка программ осуществляется обдуманно», — говорилось в сообщении.

Авторы издания предположили, почему Microsoft могла усомниться в полной встроенной защите своего продукта. Они заметили, что компания могла пойти на такой шаг, чтобы в случае серьезных атак хакеров снять с себя ответственность. Также на то, чтобы Microsoft передумала, могли повлиять партнеры, которые занимаются созданием и продажей лицензий на антивирусное программное обеспечение (ПО). Редакция Neowin связалась с IT-гигантом, но не получила оперативного ответа.

В конце мая журналисты Windows Latest обвинили Microsoft в обмане пользователей и лицемерии после того, как компания анонсировала дорогие ноутбуки с 8 гигабайтами оперативной памяти. Авторы издания вспомнили, что ранее фирма продвигала тезис, что для нормальной работы ПК нужно 16 гигабайт памяти.