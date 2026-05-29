11:44, 29 мая 2026

Microsoft усомнилась в полной безопасности Windows

Microsoft отказалась от утверждения, что для работы Windows 11 не нужен антивирус
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Компания Microsoft отказалась от своих слов, что для работы Windows 11 не нужен антивирус. На это обратило внимание издание Neowin.

В конце апреля на сайте корпорации появилась заметка, в которой утвеждалось, что операционная система (ОС) Windows 11 может безопасно работать без стороннего антивируса. Представители фирмы уточнили, что базовую защиту ОС и персонального компьютера (ПК) обеспечит Windows Defender («Защитник Windows»). Спустя месяц эту заметку отредактировали, а утверждение о том, что Windows прекрасно работает без антивируса, убрали.

«Обычно антивирусной защиты Windows достаточно, если Windows 11 работает с включенными по умолчанию средствами защиты, регулярно устанавливаются обновления и загрузка программ осуществляется обдуманно», — говорилось в сообщении.

Авторы издания предположили, почему Microsoft могла усомниться в полной встроенной защите своего продукта. Они заметили, что компания могла пойти на такой шаг, чтобы в случае серьезных атак хакеров снять с себя ответственность. Также на то, чтобы Microsoft передумала, могли повлиять партнеры, которые занимаются созданием и продажей лицензий на антивирусное программное обеспечение (ПО). Редакция Neowin связалась с IT-гигантом, но не получила оперативного ответа.

В конце мая журналисты Windows Latest обвинили Microsoft в обмане пользователей и лицемерии после того, как компания анонсировала дорогие ноутбуки с 8 гигабайтами оперативной памяти. Авторы издания вспомнили, что ранее фирма продвигала тезис, что для нормальной работы ПК нужно 16 гигабайт памяти.

