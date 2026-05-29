Пленный из ВСУ попросил родственников связаться с ним через российских солдат

Пленный из ВСУ Бобко попросил родственников связаться с ним через российских солдат

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бобко, попавший в плен, обратился к своим родственникам с просьбой связаться с ним через российских солдат. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пленного, сейчас члены его семьи проживают в Литве. «Передаю привет маме, сестре, младшему брату, бабушке и двоюродному брату. Я их очень сильно люблю и скучаю по ним. Если получится, запишите мне ответное видеообращение. Его обязательно покажут российские военнослужащие», — сказал мужчина.

Он добавил, что не смог попасть в Литву к родственникам после начала боевых действий, так как мужчинам старше 18 лет запретили покидать Украину.

Ранее другой пленный украинский солдат Сергей Кадунов рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине) начали угрожать расправой над семьями в случае побега от мобилизации.