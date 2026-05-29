23:35, 29 мая 2026

В Госдуме высказались об угрозах ЕС ввести новые санкции против России

В Госдуме высказались об угрозах ЕС ввести новые санкции из-за беспилотника в Румынии
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Евросоюз продолжил бы вводить пакеты антироссийских санкций даже при отсутствии инцидента с дроном в Румынии, однако это бесперспективное занятие, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен продолжила бы вводить против России очередные пакеты ограничительных мер, даже «если бы никакой дрон никуда не влетел».

«Уже и ежу понятно, что занятие это бесперспективное — российская экономика выстоит, но ЕС все пыжится, стараясь так или иначе уничтожить нашу промышленность», — высказался он.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы перешла еще одну черту. Она также сообщила о солидарности с Румынией, ее народом и о том, что Еврокомиссия готовит 21-й пакет санкций против России.

