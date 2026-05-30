Захарова: Запад пытается отвлечь внимание от теракта ВСУ в Старобельске

Западу нужно буквально сделать так, чтобы никто не обращал внимания на преступление украинского президента Владимира Зеленского, а именно — убийство детей в Старобельске, заявила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат высказалась об инциденте с падением дрона в Румынии. По ее словам, все пытаются отвлечь внимание от «кровавого, страшного теракта» в Луганской народной республике (ЛНР), который был осуществлен при поддержке стран ЕС.

По мнению Захаровой, еще одно доказательство того, что «шумиха была сейчас в крайней степени им нужна» — это объявление о закрытии российского генконсульства в Констанце.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.