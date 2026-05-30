02:42, 30 мая 2026

Некоторым пенсионерам с 1 августа повысят пенсию

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам увеличат пенсии на сумму заработанных за прошлый год индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

«Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год», — сказала она.

При этом Бессараб подчеркнула, что индексация будет произведена не более чем на три балла.

Ранее Бессараб напомнила, что достигшим 80 лет в мае россиянам с 1 июня будет увеличена пенсия.

