В Госдуме напомнили одной категории пенсионеров о повышении выплаты с 1 июня

Тем россиянам, кому в мае исполнилось 80 лет, с 1 июня будет увеличена пенсия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В пенсиях у нас будут только точечные повышения. Как всегда, ежемесячно удваивается фиксированная выплата страховой пенсии для получателей страховых пенсий, которые достигли 80-летнего возраста накануне. То есть тем пенсионерам, кому в мае исполнилось 80, будет удвоена фиксированная выплата к пенсии», — напомнила Бессараб.

Ранее стало известно, что средняя пенсия мужчин оказалась выше, чем у женщин. Разница составила 149 рублей. По данным Соцфонда России, показатель у мужчин с начала года достиг 25 353 рубля в месяц, тогда как у женщин — 25 204 рубля.

В целом средний размер выплаты в России по итогам апреля достиг почти 25,4 тысячи рублей. При этом показатель среди неработающих пожилых граждан оказался выше, чем трудоустроенных, и составил 25,8 тысячи.

