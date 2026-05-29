07:01, 29 мая 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме напомнили одной категории пенсионеров о повышении выплаты с 1 июня

Депутат Бессараб: Достигшим 80 лет в мае россиянам с 1 июня будет увеличена пенсия
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Тем россиянам, кому в мае исполнилось 80 лет, с 1 июня будет увеличена пенсия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В пенсиях у нас будут только точечные повышения. Как всегда, ежемесячно удваивается фиксированная выплата страховой пенсии для получателей страховых пенсий, которые достигли 80-летнего возраста накануне. То есть тем пенсионерам, кому в мае исполнилось 80, будет удвоена фиксированная выплата к пенсии», — напомнила Бессараб.

Ранее стало известно, что средняя пенсия мужчин оказалась выше, чем у женщин. Разница составила 149 рублей. По данным Соцфонда России, показатель у мужчин с начала года достиг 25 353 рубля в месяц, тогда как у женщин — 25 204 рубля.

В целом средний размер выплаты в России по итогам апреля достиг почти 25,4 тысячи рублей. При этом показатель среди неработающих пожилых граждан оказался выше, чем трудоустроенных, и составил 25,8 тысячи.

