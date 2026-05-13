Раскрыт средний размер пенсии в России

Соцфонд: Средний размер пенсии в России достиг почти 25,4 тыс. рублей в апреле

По итогам апреля 2026 года средний размер пенсии в России достиг почти 25,4 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

При этом средний размер пенсии неработающих пожилых граждан оказался чуть выше и к концу второго весеннего месяца составил 25,8 тысячи рублей.

В некоторых регионах последний показатель сильно превысил среднее значение по стране. Речь идет о Чукотском и Ненецком автономных округах. В первом субъекте он достиг 44,1 тысячи рублей, а во втором — 40 тысяч.

Впрочем, пенсии значительной части населения России продолжают оставаться на низком уровне, отмечают эксперты. На этом фоне пожилым гражданам в целом выгоднее продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста, заявляла доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Регулярных индексаций недостаточно для исправления ситуации, сходятся во мнении аналитики. Высокая инфляция и рост коммунальных платежей фактически сводят на нет повышение социальных выплат, пояснили они.