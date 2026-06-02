14:00, 2 июня 2026

Звезда «Бумера» посоветовал россиянам с детства ходить к психологу

Ольга Коровина

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин посоветовал россиянам посещать психолога с ранних лет. Его слова приводит Пятый канал.

Актер подчеркнул, что еще в детском возрасте важно научиться понимать свои эмоции и называть вещи своими именами. Таким образом во взрослом возрасте получится избежать кризиса и внутреннего дефолта. По словам звезды «Бумера», для обращения к специалисту не нужно дожидаться тяжелого жизненного этапа.

«Я и сам попробовал, и вполне себе хорошие результаты, когда подростки проходят какие-то вещи. Это очень важно», — добавил Мерзликин.

Ранее Мерзликин заявил о смене приоритетов в жизни на фоне развода с супругой Анной после 19 лет брака. Актер сообщил, что стал спокойнее относиться к ошибкам и трудным ситуациям. Он отметил, что главное место в его жизни сейчас занимают дети.

