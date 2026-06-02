Туристка воспользовалась советом ChatGPT и застряла на границе двух стран

The Sun: Туристка застряла на границе Вьетнама и Камбоджи из-за неверного ответа ChatGPT

Туристка, самостоятельно путешествующая по миру, воспользовалась советом чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) и на три часа застряла на границе двух стран Азии. Об этом сообщила газета The Sun.

Рита Сантос спросила у ChatGPT, может ли она получить визу на границе Вьетнама и Камбоджи, вместо того чтобы подавать заявку заранее. Онлайн-помощник сообщил путешественнице, что она сможет получить необходимые документы на погранпункте. Однако ответ оказался неверным.

В итоге Сантос понесла финансовые убытки: ей пришлось заплатить 250 долларов (18,1 тысячи рублей) агентству за ускоренное оформление визы. «Я искренне считала, что поступаю умно — задала один вопрос ChatGPT вместо того, чтобы часами просматривать разные сайты. Мне очень повезло, что все закончилось благополучно», — отметила девушка.

Сантос призналась, что усвоила «горький урок»: несмотря на то, что ChatGPT прост в использовании, он ненадежен в вопросах о визовых требованиях. Уточняется, что ложная информация, выдаваемая ИИ, называется «галлюцинацией» — чат-бот выдумывает и изобретает несуществующие факты.

Ранее толпы туристов бросились к горячим источникам по совету ИИ и наткнулись на холодную реку. Из-за ошибки в статье на туркомпанию обрушилось много критики в сети.