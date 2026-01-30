Реклама

19:22, 30 января 2026

Толпы туристов бросились к горячим источникам по совету ИИ и наткнулись на холодную реку

Фото: Unsplash

В австралийском штате Тасмания толпы туристов бросились к горячим источникам по совету искусственного интеллекта (ИИ) и наткнулись лишь на холодную реку на указанном месте. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что местная туристическая компания Tasmania Tours разместила на своем сайте статью о горячих источниках Велдборо на севере штата. В материале было сказано, что это «тихий райский уголок» для спокойного отдыха. Статью составили с помощью ИИ и не проверили ее перед публикацией.

Доверившись экспертам из Tasmania Tours, путешественники бросились искать Велдборо, но безуспешно. Владелица местного отеля Weldborough Hotel Кристи Проберт рассказала, что туристы стали приезжать толпами и спрашивать ее о Велдборо. Она отвечала им: «Если вы найдете здесь такие горячие источники, пиво за мой счет!».

Из-за ошибки в статье на туркомпанию обрушилось много критики в сети. Владельцу Tasmania Tours пришлось извиниться и удалить материал с сайта.

Ранее пара испанских туристов лишилась оплаченного отпуска на Карибах из-за одной ошибки ChatGPT. По словам девушки, они с парнем запланировали путешествие в Пуэрто-Рико и попросили ChatGPT о помощи.

