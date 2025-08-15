Пара туристов лишилась оплаченного отпуска на Карибах из-за одной ошибки ChatGPT

Пара испанских туристов лишилась оплаченного отпуска на Карибах из-за одной ошибки ChatGPT. Об этом блогерша Мери Калдасс рассказала на своей странице в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

По словам девушки, они с парнем запланировали путешествие в Пуэрто-Рико и попросили ChatGPT о помощи. Туристы отдельно уточнили, нужна ли испанцам виза для посещения этой страны. Искусственный интеллект заверил путешественников, что визовых ограничений нет.

Тогда Калдасс и ее бойфренд купили билеты, забронировали жилье и в назначенный день приехали в аэропорт. Однако на рейс они так и не попали: выяснилось, что для въезда в Пуэрто-Рико все же нужен документ, но не виза, а электронное разрешение ETA.

Расстроенная блогерша рассказала обо всем своим подписчикам, которые разделились во мнениях. Некоторые посмеялись, что пара доверила такое важное дело ChatGPT, а другие заметили, что они просто некорректно задали ему вопрос, из-за чего получили неполную информацию.

Ранее туристы пошли по предложенному нейросетью ChatGPT маршруту и застряли в горах Польши. Нейросеть предложила самый короткий из возможных маршрутов, однако он, по словам экспертов, зимой является опасным.

