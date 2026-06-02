18:19, 2 июня 2026

Шансы Андреевой пройти в финал «Ролан Гаррос» оценены

Аналитики считают, что Андреева не будет фаворитом в полуфинале «Ролан Гаррос» с Костюк
Владислав Уткин
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Шансы российской теннисистки Мирры Андреевой пройти в финал «Ролан Гаррос» оценены. Об этом сообщает Betonmobile.

В полуфинале открытого чемпионата Франции Андреева встретится с украинкой Мартой Костюк. Аналитики считают, что россиянка не будет фаворитом в этой паре. Ставки на победу Костюк принимаются с коэффициентом 1,74, в то время как успех Андреевой оценивается с коэффициентом 2,08.

На стадии четвертьфинала «Ролан Гаррос» Костюк одолела свою соотечественницу Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2. Андреева разобралась с румынкой Сораной Кырстей (6:0, 6:3).

Обе спортсменки ни разу не выходили в финал открытого чемпионата Франции. Они провели две очные встречи, оба раза выиграла Костюк.

