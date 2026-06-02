Теннисистка Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

13:13, 2 июня 2026

Теннисистка Андреева победила Кырстю и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» 2026 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В 1/4 финала восьмая ракетка мира обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю. Встреча прошла 2 июня и завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:3 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 57 минут.

За выход в финал турнира Андреева поборется с победительницей противостояния между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Встреча пройдет 4 июня.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» составил 61,7 миллиона евро — это новый рекорд турнира. Финал женского одиночного разряда пройдет 6 июня.

