13:53, 2 июня 2026Россия

Раскрыты места запусков массированно атаковавших российский регион дронов ВСУ

Дандыкин: ВСУ запускали дроны на Ростовскую область из Херсонской и Запорожской областей
Майя Назарова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru раскрыл места запусков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые минувшей ночью массированно атаковали Ростовскую область.

По его мнению, украинская сторона запустила беспилотники на российский регион из оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.

Дандыкин отметил, что налеты дронов по российским городам продолжаются, поскольку на Украину беспрерывно поступает оружие, в том числе через Румынию.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в ночь на 2 июня регион подвергся массированному налету украинских беспилотников. Дроны были уничтожены в Таганроге и четырех районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском. Сведений о пострадавших не поступало.

