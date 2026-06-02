Появились подробности о лесной расправе над российским подростком

СК обвинил троих браконьеров в убийстве подростка на охоте в Кузбассе

В Кемеровской области — Кузбассе следователи предъявили обвинение троим местным жителям, которые на охоте открыли стрельбу по подростку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчинам вменили статью 105 («Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений») УК РФ. В ведомстве рассказали подробности преступления.

Ночью 31 мая охотники вышли на незаконный промысел, уточняет ТАСС. По версии следствия, они приехали на автомобиле в лес недалеко от села Междугорное. Один из них в тепловизор обнаружил живую цель, подсветив ее фонарем спутникам. Второй мужчина, находившийся за рулем машины, притормозил, а третий — произвел выстрел из охотничьего ружья. Они приняли подростка, прятавшегося в лесу, за животное. Полученное им ранение оказалось летальным.

Двое подростков на мопедах спрятались в кустах, заметив приближающийся автомобиль охотников. Они решили, что за ними едут сотрудники ГИБДД, испугались и съехали в кусты. В это время на УАЗе возвращались с охоты трое мужчин.

Трое браконьеров заключены под стражу. Они сдались сами.