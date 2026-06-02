12:26, 2 июня 2026

В деле перепутавшего подростка с животным российского охотника появились новые данные

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд арестовал 42-летнего охотника, перепутавшего подростка с животным и выстрелившего в него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Мужчина будет под стражей до 31 июля.

В ночь на 31 мая двое подростков на мопедах, заметив приближающийся автомобиль, испугались и съехали в кусты — им показалось, что едут сотрудники ГИБДД. В это время на УАЗе возвращались с охоты трое мужчин.

Один из них, используя тепловизор, заметил в кустах силуэт, принял его за животное и выстрелил из охотничьего ружья. После преступления мужчины скрылись, однако потом стрелок сам сообщил обо всем правоохранителям.

В результате он и его приятели-охотникибыли задержаны.

