В деле перепутавшего подростка с животным российского охотника появились новые данные

В Кемеровской области суд арестовал 42-летнего охотника, перепутавшего подростка с животным и выстрелившего в него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Мужчина будет под стражей до 31 июля.

В ночь на 31 мая двое подростков на мопедах, заметив приближающийся автомобиль, испугались и съехали в кусты — им показалось, что едут сотрудники ГИБДД. В это время на УАЗе возвращались с охоты трое мужчин.

Один из них, используя тепловизор, заметил в кустах силуэт, принял его за животное и выстрелил из охотничьего ружья. После преступления мужчины скрылись, однако потом стрелок сам сообщил обо всем правоохранителям.

В результате он и его приятели-охотникибыли задержаны.