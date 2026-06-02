Названа причина смягчения участи журналиста «Новой газеты» по делу о персональных данных

В Москве суд отпустил под домашний арест журналиста «Новой газеты» Ролдугина

В Москве Тверской суд перевел журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина под домашний арест по делу о незаконном использовании и хранении персональных данных, совершенных группой лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения», — сказали в пресс-службе суда.

Ранее на заседании журналист отказался признавать вину. Он подчеркнул, что виновным себя не считает и скрываться от следствия не собирается.

Ролдугина задержали 9 апреля. До этого в редакции «Новой газеты» прошли обыски, которые были связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных.

