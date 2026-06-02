Из-за редкой болезни у студентки начались постоянные вывихи рук и ног

В Великобритании у студентки из-за синдрома Элерса-Данлоса начались постоянные вывихи

В Великобритании у 25-летней Лавендер Блэкторн из-за редкой болезни начались кровотечения изо рта и постоянные вывихи рук и ног. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Студентка музыкального института впервые заметила, что с ней что-то не так, в возрасте шести лет: у нее начались постоянные вывихи, а кожу она могла оттянуть на 10 сантиметров в сторону. К 12 годам на ее коже от любого воздействия появлялись синяки, а к 14 годам ноги стали искривляться. Учащенное сердцебиение заставило врачей запретить Блэкторн заниматься физическими упражнениями — это поставило крест на ее мечте участвовать в олимпийских соревнованиях по спортивной гимнастике. В 19 лет она поступила в университет, чтобы изучать металлообработку, но бросила учебу, так как даже простое поднятие молотка приводило к вывиху запястья.

В возрасте 21 года у девушки был официально диагностирован синдром Элерса-Данлоса — аутоиммунное заболевание, которое имеет 13 видов. Какой из них у девушки, пока неясно, но в ее жизни появились новые трудности: после нескольких минут разговора она сильно устает, отекает, покрывается сыпью, а из ее рта начинает течь кровь.

Британка рассказала, что часто чувствует себя подавленной и нервной, потому что не знает, как и на что отреагирует ее организм в тот или иной день. «У меня нет партнера. Но это хорошо, потому что, когда мне очень больно, я могу пережить это в одиночку. Очень неловко так сильно болеть, и я предпочитаю скрывать это, но стараюсь быть более открытой», — заверила она.

В 2023 году, в возрасте 22 лет, девушка нашла новый смысл жизни — вернулась в университет, чтобы изучать музыкальное продюсирование. Этот шаг значительно улучшил ее психическое состояние.

