Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 2 июня 2026Забота о себе

Из-за редкой болезни у студентки начались постоянные вывихи рук и ног

В Великобритании у студентки из-за синдрома Элерса-Данлоса начались постоянные вывихи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PR Image Factory / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании у 25-летней Лавендер Блэкторн из-за редкой болезни начались кровотечения изо рта и постоянные вывихи рук и ног. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Студентка музыкального института впервые заметила, что с ней что-то не так, в возрасте шести лет: у нее начались постоянные вывихи, а кожу она могла оттянуть на 10 сантиметров в сторону. К 12 годам на ее коже от любого воздействия появлялись синяки, а к 14 годам ноги стали искривляться. Учащенное сердцебиение заставило врачей запретить Блэкторн заниматься физическими упражнениями — это поставило крест на ее мечте участвовать в олимпийских соревнованиях по спортивной гимнастике. В 19 лет она поступила в университет, чтобы изучать металлообработку, но бросила учебу, так как даже простое поднятие молотка приводило к вывиху запястья.

В возрасте 21 года у девушки был официально диагностирован синдром Элерса-Данлоса — аутоиммунное заболевание, которое имеет 13 видов. Какой из них у девушки, пока неясно, но в ее жизни появились новые трудности: после нескольких минут разговора она сильно устает, отекает, покрывается сыпью, а из ее рта начинает течь кровь.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Британка рассказала, что часто чувствует себя подавленной и нервной, потому что не знает, как и на что отреагирует ее организм в тот или иной день. «У меня нет партнера. Но это хорошо, потому что, когда мне очень больно, я могу пережить это в одиночку. Очень неловко так сильно болеть, и я предпочитаю скрывать это, но стараюсь быть более открытой», — заверила она.

В 2023 году, в возрасте 22 лет, девушка нашла новый смысл жизни — вернулась в университет, чтобы изучать музыкальное продюсирование. Этот шаг значительно улучшил ее психическое состояние.

Ранее гепатолог Алексей Буеверов предупредил, что для людей с жировой болезнью печени опасно даже редкое употребление спиртного. Он отметил, что это одно из самых распространенных хронических заболеваний печени, которое может привести к фиброзу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испортится перец — я заплачу». Пашинян ответил на серию российских ударов по армянской экономике

    В Минобороны раскрыли детали о пораженных в результате удара возмездия объектах в Киеве

    Россиянам перечислили самые проблемные моторы на машинах

    Зависимость России от армянских фруктов и ягод оценили

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Украине высказались об обмене с Россией в формате «1000 на 1000»

    Рядом с Большим Сити возведут высотный квартал с собственной инфраструктурой. Почему это жилье продолжит расти в цене?

    Реклама

    В Госдуме объяснили заявления о скором завершении СВО

    Двух российских школьников зажало на неисправном аттракционе

    Бывший канцлер Германии Шредер прибыл в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok