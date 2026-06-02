Цветовод Жашкова: Средний чек на покупку цветов в 2026 году вырос всего на 2,4 %

В январе-мае 2026 года средний чек на покупку цветов в России вырос всего на 2,4 процента. О том, что россияне стали покупать меньше цветов, заявила председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова, ее слова приводит НСН.

По словам эксперта, средний чек с начала года составил 4100 рублей. Рост оказался в пять раз меньше показателей 2025 года.

«Россияне экономят. Покупка, оборот резко сократились. Кроме того, изменения в системе налогообложения для малого бизнеса заставляют его закрываться. Наши хозяйства, поставщики срезанных цветов тоже поднимают цены сильно, поскольку и они сталкиваются с налогообложением, плюс бензин дорожает, логистика. Что касается импорта, который возят неизвестно как, через третьи страны из-за санкций, как только справились с этой проблемой, теперь налоги резко выросли. Дорожает все, в том числе аренда», — пояснила Жашкова.

20 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении. Мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств. Причиной ввода ограничений назвали зараженные цветы и несоответствие стандартам. Решение мотивировали также защитой фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны. Армения завозит в Россию розы, герберы, гвоздики и альстромерии.