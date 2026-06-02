Потомка Александра Пушкина ограбили и избили в лесопарке в Москве

В Измайловском парке в Москве ограбили и избили потомка Пушкина Андрея Де Торби

В московском Измайловском парке ограбили потомка поэта Александра Пушкина — графа Андрея Де Торби. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По его словам, на Де Торби напали двое. Они применили к нему насилие и похитили телефон марки Samsung стоимостью 80 тысяч рублей.

Источник агентства отметил, что злоумышленники установлены. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Как сообщает Telegram-канала Shot, нападавшие — 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов.

В 2019 году на Де Торби уже нападали. В тот раз агрессором оказался мужчина, который представился сотрудником полиции. Пострадавший добавил, что дебошир угрожал ему пистолетом, а затем ударил по лицу.