Российский полицейский избил графа и потомка Пушкина

В Москве полицейский избил потомка поэта Александра Пушкина — графа Андрея Де Торби. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает РЕН ТВ.

Де Торби обратился в полицию с заявлением 5 марта. По словам графа, на него напал мужчина, который представился сотрудником полиции. Пострадавший добавил, что дебошир угрожал ему пистолетом, а затем ударил по лицу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

19 января 2016 сообщалось, что проходчик метро Александр Сергеевич Пушкин пострадал при частичном обрушении перекрытий строящейся станции метро в Москве. Инцидент произошел при проведении работ в забое станции. Рабочего, оказавшегося под завалами, доставили в реанимацию.

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