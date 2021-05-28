Потомок Пушкина рассказал о незаконном освобождении избившего его полицейского

Потомок поэта Александра Пушкина — граф Андрей Де Торби рассказал о незаконном освобождении от уголовной ответственности избившего его полицейского. Он заявил об этом «Ленте.ру», ссылаясь на постановление суда.

По его словам, уголовное дело прекратили 23 апреля 2021 года несмотря на наличие подозреваемого, которого он опознал. При этом в деле подозреваемый фигурировал в качестве свидетеля.

Постановление о прекращении дела суд признал незаконным и необоснованным, поскольку были допущены нарушения. Также суд удовлетворил жалобу Де Торби и обязал должностных лиц СО ОМВД по району Измайлово устранить выявленные нарушения.

По словам Де Торби, подозреваемый проходит по другому уголовному делу в Измайловском районном суде, у него изъяты поддельные удостоверения помощника прокурора, адвоката и оружие. Он отметил, что эти факты подтверждают «совершение аналогичного преступления» в отношении него.

В марте 2019 года сообщалось, что в Москве полицейский избил потомка поэта Александра Пушкина — графа Андрея Де Торби. Дебошир угрожал Де Торби пистолетом, а затем ударил по лицу.