Подручный последнего амира Чечни пойдет под суд

Уроженца Ингушетии Турпал-Али Дзейтова отдали под суд за вербовку людей в банду последнего амира Чечни Аслана Бютукаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, Дзейтов разделял идею создания шариатского государства и в июне 2019 года вступил в состав террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России), возглавляемой Бютукаевым. В банде он взял на себя обязанности по поиску новых участников, которых террористы планировали использовать в качестве смертников. В частности, Дзейтов убедил вступить в отряд двоюродных племянников.
Также подручный Бютукаева разместил в соцсети пост в поддержку террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), части 2 статьи 205.2 («Пропаганда терроризма»), статьи 205.1 («Вовлечение в террористическую деятельность»), части 2 статьи 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании»), статьи 222 и статьи 222.1 («Незаконный оборот оружия и взрывчатки») УК РФ.
В январе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении бандитского подполья Бютукаева в республике.
Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.