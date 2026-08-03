В России произвел фурор один праздник

«Известия»: Праздник огурца в Суздале собрал свыше 15 тысяч человек

В Суздале в 24-й раз отметили Праздник огурца. Об этом сообщили «Известия».

Как рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова, к середине субботы площадку посетило порядка 15 тысяч человек. «Думаю, в этом году мы установим новый рекорд», — заявила она.

День огурца, или Праздник огурца — это гастрономический фестиваль, который каждое лето проходит в Суздале (Владимирская область). Праздник придумали сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника в 2001 году. Наибольшую популярность ему принесли зумеры, сделав из праздника полноценный интернет-мем.

В 2025 году на праздник приехали 35 тысяч гостей. В этом году фестиваль продлился два дня.