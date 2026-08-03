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04:22, 3 августа 2026 (обновлено: 04:26, 3 августа 2026)Путешествия

В России произвел фурор один праздник

«Известия»: Праздник огурца в Суздале собрал свыше 15 тысяч человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Суздале в 24-й раз отметили Праздник огурца. Об этом сообщили «Известия».

Как рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова, к середине субботы площадку посетило порядка 15 тысяч человек. «Думаю, в этом году мы установим новый рекорд», — заявила она.

День огурца, или Праздник огурца — это гастрономический фестиваль, который каждое лето проходит в Суздале (Владимирская область). Праздник придумали сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника в 2001 году. Наибольшую популярность ему принесли зумеры, сделав из праздника полноценный интернет-мем.

В 2025 году на праздник приехали 35 тысяч гостей. В этом году фестиваль продлился два дня.

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