Уничтоженный в Ингушетии боевик оказался членом банды последнего амира Чечни

Боевик, уничтоженный спецслужбами в ходе перестрелки в Ингушетии, оказался членом банды последнего амира Чеченской Республики Аслана Бютукаева. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

По данным издания, мужчину звали Магомед Кодзоев. Вечером 28 апреля силовики остановили его на окраине Назрани для досмотра автомобиля. Однако Кодзоев оказал вооруженное сопротивление.

Об уничтожении бандитского подполья Бютукаева в Чечне стало известно в начале года. По словам главы республики Рамзана Кадырова, спецоперация по ликвидации шести человек была проведена на окраине села Катар-Юрт. Участникам незаконного вооруженного формирования удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.