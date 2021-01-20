Раскрыты детали ликвидации банды последнего амира Чечни

Национальный антитеррористический комитет (НАК) раскрыл детали ликвидации пяти бандитов в спецоперации в Чечне, среди них последний амир республики Аслан Бютукаев. Об этом передает ТАСС.

В ходе проведенной спецоперации были нейтрализованы пятеро боевиков, в том числе главарь банды Бютукаев. Он причастен к теракту в аэропорту Домодедово, совершенному смертником в 2011 году, а также к другим террористическим преступлениям, отметили в НАК.

Об уничтожении бандитского подполья в республике сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, спецоперация была проведена на окраине села Катар-Юрт. Ликвидированы шесть человек, находившихся в федеральном розыске. Кадыров рассказал, что спецоперацию спланировали давно и он лично принимал участие в разработке плана. Бандгруппе при этом удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз подозреваемым скрыться не удалось, некоторые из боевиков, уничтоженных на месте, уже опознаны.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.