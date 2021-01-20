В спецоперации по ликвидации последнего амира Чечни пострадали силовики

В ходе спецоперации по ликвидации последнего амира Чечни Аслана Бютукаева пострадали четыре силовика. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

По его словам, четверо сотрудников правоохранительных органов были ранены. У них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, тяжесть ранений уточняется.

Один из боевиков совершил самоподрыв, остальных нейтрализовали в ходе боестолкновения. Их обнаружили у оборудованного блиндажа возле реки Нетхой.

Ранее 20 января Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил ликвидацию пятерых бандитов, среди них главарь банды Аслан Бютукаев. Он причастен к теракту в аэропорту Домодедово, совершенному смертником в 2011 году, а также к другим террористическим преступлениям, отметили в НАК.

Об уничтожении бандитского подполья в республике сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, спецоперация была проведена на окраине села Катар-Юрт. Кадыров рассказал, что спецоперацию спланировали давно, и он лично принимал участие в разработке плана.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Кадырова с ликвидацией банды Аслана Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Имелась непроверенная информация, что Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.