Кадыров объявил о разгроме бандподполья в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о разгроме бандподполья на территории республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, на окраине чеченского села Катар-Юрт была проведена спецоперация, в результате которой уничтожили банду Аслана Бютукаева из шести человек, находившихся в федеральном розыске.

Глава Чечни рассказал, что спецоперацию спланировали давно и он лично принимал участие в разработке плана. Бандгруппе при этом удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз подозреваемым скрыться не удалось, некоторые из боевиков, уничтоженных на месте, уже опознаны.

«Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили. Все находящие в федеральном розыске боевики во главе с Бютукаевым уничтожены», — сообщил Кадыров. Глава Чечни также отметил, что лично сообщил президенту России Владимиру Путину об успешном уничтожении банды.

«Владимир Владимирович поздравил нас с успешной спецоперацией и отдельно похвалил сотрудников Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова за профессионализм и героические действия в ходе ликвидации бандгруппы», — добавил глава республики.

Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, когда погибли 37 человек. Следственный комитет заочно обвинил его в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. По непроверенной информации, Бютукаев мог погибнуть в марте 2011 года в ходе спецоперации в Ингушетии.