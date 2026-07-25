Названы три признака грибного леса

Биолог Слынько: Грибной лес можно узнать по наличию деревьев-партнеров

Доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько в беседе с RT поделилась практическими рекомендациями для грибников.

По словам специалиста, первый признак потенциально урожайного леса — наличие деревьев-партнеров. Грибы вступают в симбиоз с корнями определенных пород, поэтому в средней полосе стоит искать березу (для подберезовиков), осину (для подосиновиков), а также сосну или ель (для белых грибов и рыжиков). Если же в лесу преобладают липа, клен или дуб без примеси хвойных и мелколиственных пород, грибов там, скорее всего, не будет.

Второй важный критерий — возраст леса и освещенность. Лучший вариант — лесной массив в возрасте 20–50 лет. К этому моменту у деревьев уже сформированы крупные кроны, создающие необходимую для грибов тень.

Третий признак — состояние лесной подстилки. Грибы не растут в густой траве или зарослях малины. Оптимальная среда — мох-сфагнум, черничник, брусничник и слой старой хвои толщиной 3–7 сантиметров.

Особое внимание эксперт уделила белым грибам — самым капризным. Им требуется взрослый лес с мощным хвойным покровом. Верными спутниками белых являются красные мухоморы, папоротник-орляк, марьянник дубравный (иван-да-марья) и кусты вереска. Искать их стоит на сухих возвышенностях и южных склонах оврагов, где вода не застаивается, но почва сохраняет влажность.

Трубчатые грибы, как правило, растут семьями. Биолог рекомендует после обнаружения первого гриба медленно, раздвигая траву, пройти по спирали радиусом 3–5 метров. Часто остальные экземпляры прячутся во мху или под соседним папоротником. Стоит проверять южные края тропинок, границы между тенью и светом, основания муравейников и выворотни корней елей — под ними белые грибы любят прятаться особенно часто.

Ранее были названы подходящие для сбора грибов места. Опытные грибники отдают предпочтение полям, где зачастую попадаются майская рядовка, шампиньоны, первые белые грибы и серые навозники.

