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13:09, 5 июня 2026Экономика

Москвичам назвали подходящие места для сбора грибов

Миколог Вишневский: Продвинутые грибники идут собирать грибы в поле
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В средней полосе европейской части России сейчас лучше выходить за грибами не в лес, а в поле. Таким советом с москвичами и жителями соседних регионов поделился миколог Михаил Вишневский, передает «Вечерняя Москва».

«Весенняя волна уже сошла, если мы говорим о средней полосе европейской части России. Продвинутые грибники сейчас на самом деле идут не в лес, а в поле: за майской рядовкой, за шампиньонами, за первыми белыми грибами и серыми навозниками», — рассказал эксперт.

Если грибник выбирает лес, лучше всего направиться в его холодные участки, где могли сохраниться последние сморчки. Либо, наоборот, следует изучить самые прогретые участки — там появляются первые маслята, подберезовики, вешенки. «Сейчас идет малое межсезонье, и я думаю, что рост грибов немного затормозится. Возможно, они нормально стартуют в конце первой декады июня», — предположил Вишневский.

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Эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров добавил, что активный грибной сезон уже начался, а через неделю грибов будет еще больше. В настоящее время можно найти шампиньоны, опята и лисички. «Также растут так называемые белые дубовые грибы, которые можно найти на опушках с березами и дубами», — поделился он. Кроме того, в этом сезоне довольно рано появились лисички. Если дожди продолжатся, то вскоре грибов станет еще больше.

Ранее миколог Дмитрий Тихомиров сообщил, что в Подмосковье начался супергрибной сезон — росту грибов способствовали осадки и перепады температур.

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