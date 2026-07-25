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08:38, 25 июля 2026 (обновлено: 08:41, 25 июля 2026)Мир

В США заявили о столкнувшейся с лишениями Украине из-за действий ВС России

Аналитик Джонсон: ВС России наступают и лишают ВСУ снабжения по морю и железной дороге
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

ВС России продвигаются в зоне специальной военной операции (СВО) и одновременно с этим отрезают Вооруженные силы Украины (ВСУ) от снабжения по морю и железной дороге. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Украина сейчас находится в кризисе. <…> А Россия тем временем атакует промышленные предприятия в Киеве. День за днем», — подчеркнул эксперт.

Джонсон добавил, что Россия «фактически закрыла» Одессу, блокировав город, аналогичные действия фиксируются и в Николаеве.

«По сути, Украина отрезана от дальнейших поставок, по крайней мере, через Черное море. Все остальное теперь придется вести по суше. А на этом направлении Россия <…> уничтожает локомотивы», — отметил аналитик.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВС РФ поразили более 200 тепловозов, перевозивших вооружение для украинских войск. По его словам, на 90 процентов украинские военные грузы поставляются из европейских стран.

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